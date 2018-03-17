Kadıköy’de Galatasaray taraftarını bekleyen kötü sürpriz!

Fenerbahçe Kulübü Galatasaraylı taraftarların yer alacağı deplasman tribününe bu geceye özel bir ses tesisatı kurdurdu.

Kadıköy Ülker Stadı’nda Galatasaraylıların yer alacağı tribüne çok sayıda hoparlörün yerleştirildiği öğrenildi.

Bu hoparlörden maç önü ve sonrasında Fenerbahçe marşlarının fazla sık çalınacağı öğrenildi.

Galatasaray taraftarlarının da maç önü ve sonu yapılacak yayınla böylelikle tezahürat yapmasının bir şekilde önüne geçilecek. (Spor Arena)

Tarih: 17.03.2018 13:12

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Kaynak: www.ajansspor.com

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