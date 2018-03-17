İspanyol basınından Cengiz Ünder’e övgü

İspanyol basınında, Barcelona’nın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleştiği İtalyan ekibi Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında övücü ifadeler yer aldı.

El Pais gazetesinin eşleşmeye ilişkin haberinde, Cengiz için “yeni bir yıldız” ifadesi kullanıldı. Haberde, “yeni yetenekler bulmada bilirkişi olan İspanyol sportif direktör Monchi, 20 yaşındaki Ünder’i takıma kattı ve yanılmadı.” denildi.

Cengiz’in hızına aksan yapılan haberde, “El Shaarawy’i protez kulübesinde bırakan Türk, Barcelona karşısındaki maça alevler içinde çıkıyor.” ifadesine yer verildi.

Deportivo Mundo gazetesinde, Roma’nın oyuncuları aralarında Cengiz’in adı öne çıkarıldı. Haberde, forvet oyuncusu Dzeko’nun seri oynayan ekip arkadaşları Arjantinli Perotti ve Cengiz’den yararlandığı kaydedildi.

Gazetede, milli futbolcu için , “Süratli, yetenekli, fazla güvenli olmayan bir sol ayağı olan 20 yaşındaki Türk oyuncu Cengiz Ünder, şut atma imkanı verildiğinde ya zinde ya da isabetli şekilde vuruyor.” değerlendirmesi yapıldı.

BIRLI gazetesinde ise, Türk oyuncunun Roma’da “heyecana” yol açtığı kaydedilerek, “Yetenekli, şutları iyi. İki ayağını da iyi kullanan Ünder, takımını kaldırdı ve Shakhtar karşısındaki iki maçın manşeti oldu.” denildi.

Tarih: 17.03.2018 11:41

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Kaynak: www.ajansspor.com

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