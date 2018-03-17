Indian Wells’te favoriler finali göremedi

Tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells’te çaba eden tek kadınlar dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile ABD’li Venus Williams sözde finalde elendi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvada 20 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka ile karşılaşan 2015 yılının şampiyonu Halep, 63 dakika süren mücadelede rakibine 6-3 ve 6-0’lık setlerle 2-0 yenildi.

Turnuvaya Rus Maria Sharapova’yı eleyerek başlayan Osaka, benzeri final yolunda Polonyalı Agnieszka Radwanska ve 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova’yı elemişti. Osaka, Indian Wells’te finale yükselen birincil Japon bayan tenisçi unvanını elde etti.

Kardeşi Serena Williams’ı eleyerek turnuvada yoluna devam eden ABD’li Venus Williams ise 2 saat 48 dakika süren sözde final maçında Rus Daria Kasatkina’ya 6-4, 4-6 ve 5-7’lik setlerle 2-1 mağlup oldu.

20 yaşındaki iki tenisçinin karşılaşacağı Osaka ile Kasatkina arasındaki tek kadınlar finali pazar günü oynanacak.

Tarih: 17.03.2018 10:43

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Kaynak: www.ajansspor.com

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