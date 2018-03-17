Göztepe, Alanyaspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig’de son 5 deplasman maçında galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Aytemiz Alanyaspor’a misafir olacak.

Deplasmanda son olarak Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup ettikten daha sonra dış sahadaki 5 maçında galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray’a 3-1, Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen Göztepe, Trabzonspor’la golsüz berabere kaldıktan sonradan Gençlerbirliği’ne 3-0, Medipol Başakşehir’e ise 2-0’lık skorlarla mağlup oldu.

Dış sahada 301 dakikadır gol atamayan Göztepe, yarın saat 13.30’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda hakem Özgür Yankaya’nın yöneteceği müsabakada Aytemiz Alanyaspor’a misafir olacak.

Göztepe’de sarı kart cezalıları Andre Poko ile Selçuk Şahin’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

İki ekip aralarında ilk devrede oynanan yarışma 3-3 beraberlikle sona ermişti.

Tarih: 17.03.2018 10:11

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Kaynak: www.ajansspor.com

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