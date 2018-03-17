Gomis: ‘Tarihe geçelim’

Galatasaray’ın Fransız yıldızı, Bafetimbi Gomis lider ruhunu ortaya koydu. Attığı goller ve mücadelesiyle sarı-kırmızılıların saygısını kazanan Fransız forvet, ekip arkadaşlarını engebeli maça motive etmek namına konuşmalar yaptı.

Hafta içinde takımın öteki yabancıları Belhanda, Feghouli, Rodrigues gibi isimlerle yemek yiyip Fenerbahçe maçını konuşan deneyimli golcü, önceki gün gerçekleştirilen antrenman sonrası da tüm takıma motivasyon aşıladı.

32 yaşındaki Aslan’ın arkadaşlarından toplanmalarını kendi isteğiyle “Aralıksız konuşulan bir istatistik bilimi var. Hemen bunu değişim vakti. Daha iyi bir takımız. Daha iyi bir futbol oynuyoruz. Ligin birincil yarısında adalet ettiğimiz galibiyeti alamadık. Taraftarlarımızı bu maçı kazanmamızı çok istiyor. Fenerbahçe’yi sahasında yenip yolumuza devam etmeliyiz. 19 yıllık bu istatistiği bozup tarihe geçelim” diyerek zafer konuşması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların da bu sözlere alkışlarla karşılık verip galibiyet yemini ettikleri kaydedildi. (Fotomaç)

Tarih: 17.03.2018 09:42

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







