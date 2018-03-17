Galatasaray’a galibiyet primi!

Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan ‘özel prim vermeme’ kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.

Gazete Habertürk’ün haberine kadar; maçtan önce oyuncularına prim sözü vermeyen Sarı-Kırmızılı idare, eğer 18 yıldır Kadıköy’de şampiyon gelememe hasreti son bulursa, prim bombasını maçtan daha sonra soyunma odasında patlatacak. Futbolcuların Kadıköy’den zaferle ayrılmaları halinde, Futbol AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz’le belirledileri primi bana kalırsa soyunma odasında tüm takıma açıklayacak.

Sezon başından bu yanlamasına hiçbir maça özel prim alamayan Galatasaraylı oyuncular, galip gelmeleri halinde oynadıkları süreye kadar 15 ila 20’şer bin Euro arasında değişen özel prime kavuşacak.

Tarih: 17.03.2018 08:28

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Kaynak: www.ajansspor.com

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