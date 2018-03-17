Fernandao’dan iddialı açıklama!

Fernandao, Kadıköy’de Galatasaray’a mutlaka gol atacağını bahis ederken, “Kazanmaktan başka seçeneğimiz değil” dedi.

Kanarya’nın derbide bugün en büyük kozlarından biri hiç kuşkusuz Fernandao olacak. 1.92’lik dev forvet, hava toplarında zaafı olan Galatasaray defansı aralarında gol arayacak. Maç başına 6.2 hava topu şampiyon ve bu istatistikte ligin lideri olan sambacı, beklediği pasları alması ve etkili ortalar gelmesi halinde Muslera’yı mutlaka avlayacağını iddia etti.

TAM ZAMANI HEMEN

11 lig maçında 5 golü olan Jose- Fernandao, son iki maçta sessiz kaldı. Brezilyalı forvet, “Derhal tam zamanı” diyerek Muslera’ya gözdağı verdi. (Fotomaç)

Tarih: 17.03.2018 09:49

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Kaynak: www.ajansspor.com

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