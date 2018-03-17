Fatih Terim’den derbi öncesi flaş sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü zorlu derbi öncesinde futbolcularına başarı için bir futbol aşılamaya çalıştı.

Deneyimli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı son toplantıda Kadıköy’deki dev randevu için beklentisini ve arzusunu dile getirdi. Öğrencilerini bu karşılaşmaya aranje etmek için motivasyon becerisini konuşturan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç puanın önemine uyarı çekerek şunları söyledi:

“Bu ligin lideri biziz. Burada tesadüf eseri bulunmuyoruz. Kadıköy’de alınacak bir galibiyet çok kasıt açıklama eder. Birincisi, başarı hasretine son veririz. İkincisi, şampiyonluk yolunda manâlı bir virajı geçeriz ve bu moralle hedefimize doğru gideriz. Bu maçı kazanmamız rakiplerimizden Fenerbahçe’yi de devre dışı bırakır.”

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Yenilmek bize yalnızca bir fayda kaybettirir. Galip Gelmek ise fazla şey kazandırır. Birliktelik ola ki işimize geliyor lakin sizden kazanmaktan diğer bir şeyi aklınıza getirmemenizi istiyorum. Çünkü biz daha iyi takımız. Gerginlik de, zorlama da rakibimizin üzerinde olacak” yorumunda bulundu. (Skorer)

Tarih: 17.03.2018 09:30

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Kaynak: www.ajansspor.com

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