Cenk Tosun’dan Şenol Güneş sözleri!

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, “Şenol Güneş hücum futbolu oynatıyor, Sam Allardyce ise daha ihtiyatlı” diyerek iki teknik adamı karşılaştırdı.

Devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş için “Benim için bir baba figürüydü. Aramızda bambaşka bir tahvil var” yorumunu yaptı.

Ulusal yıldız, “Şenol Güneş daha hücum futbol seviyor, Sam Allardyce ise daha temkinli. Beraberliği koruyup golü atma üstüne bir taktiği var. İkisi de koskocoman hocalar” ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

Tarih: 17.03.2018 09:46

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Kaynak: www.ajansspor.com

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