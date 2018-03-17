Çalımbay’dan transfer raporu!

Rıza Çalımbay, aktarma yasağının kalkma ihtimalini düşünerek takımda kalmasını ve gitmesini istediği oyuncular ile destek yapılacak bölgeleri taşıyan rapor hazırlıyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay, kalacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor…

Tecrübeli çalıştırıcı, takımdaki oyuncuların genel durumu ve aktarma yasağının kalkması halinde gelecek sezon alınması gereken futbolcularla ilgili geniş bir rapor hazırlıyor. Raporda takımda kalması gereken ve fayda sağlamayan, gönderilebilecek oyuncuların isimleri yer alacak. Hem destek gereken mevkiler ve transferde nasıl bir politika izlenmesi gerektiği de yazacak.

YENİ YAPILANMA LAZIM

Üstünlük için baştan yapılanmanın koşul olduğunu düşünen Rıza Çalımbay, raporunu tamamladıktan daha sonra o tarihte hangi yönetim görevde ise ona teslim edecek. (Fotomaç)

Tarih: 17.03.2018 09:53

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







