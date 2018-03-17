Bursa Büyükşehir Belediyespor, TTC Berlin Eastside ile karşılaşacak

Bursa Büyükşehir Belediyespor Bayan Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi sözde finalinde yarın evinde Alman ekibi TTC Berlin Eastside ile karşılaşacak.

Sanki finalin ilk karşılaşması BUSKİ Masa Tenisi Salonu’nda saat 16.00’da oynayacak.

Türk ekibi, çeyrek finalde Fransız temsilcisi TT Saint Quentinois’u iki maçta da 3-0 ve 3-1 yenerek sanki finale yükselmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor geçen yıl Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Tarih: 17.03.2018 12:42

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Kaynak: www.ajansspor.com

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