Beşiktaş’ın Talisca planı ortaya çıktı!

Beşiktaş’ın Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna iki sezondur yer alan ve 21 milyon Euro satın alma opsiyonu yer alan Anderson Talisca konusunda Başkan Fikret Orman harekete geçti.

Talisca’nın peşine İngiltere’den Manchester United, İtalya’dan Roma’nın düşmesinin ardından Orman, Benfica ile uzlaşma karşılamak namına Portekiz’in Lisbon kentine gitme kararı aldı. Dün basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Orman, “Benfica taksitli ödememizi kabul etmedi. Tekrar ayrı bir teklifle kapılarına çalacağım. Ancak bu görüşme öncesi Talisca ile anlaşmamız gerekiyor” diye konuştu.

Orman: ‘O da bizi istiyor’

Sözlerine, “Talisca’nın kalmasını istiyoruz, O da bizi istiyor” diyerek sürekli Orman, “Onunla uygun şartlarda anlaşmamız gerekiyor. Eğer bizden 5 milyon Euro isterse, bu bizi ekonomik açıdan yorabilir. Talisca ile el sıkıştıktan sonradan soluğu Lisbon’da alacağım ve burada yapacağım görüşmede transferi bitirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Tarih: 17.03.2018 08:58

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







