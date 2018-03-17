Beşiktaş’ın “kabusu” Medipol Başakşehir

Süper Lig’de yarın Medipol Başakşehir’e misafir olacak Beşiktaş, rakibine karşısında galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 21 devlete ait maçtan sadece 4’ünü kazanabildi.

İki takım aralarında 19’u Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası’nda elde etmek üzere geride kalan 21 devlete ait maçtan 5’ini Medipol Başakşehir, 4’ünü Beşiktaş kazandı, 12 tesadüf da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasındaki son 12 devlete ait maçtan 9’u berabere biterken, rekabette Beşiktaş 25, Medipol Başakşehir 26 gol attı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig’de 19 kez karşılaştı, dörder başarı aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli takım benzer sayıda golle yanıt verdi.

Beşiktaş, son 14 resmi maçta 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en fazla zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşı son 14 resmi maçtan sadece 2’sini kazanabildi.

Süper Lig’de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, benzer sezon Kayseri’de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla avantaj kurarak, kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı’nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 1-1, BJK İnönü Stadı’nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 şampiyon geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun birincil yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki tesadüf 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon Vodafone Park’taki müsabaka 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi. Bu sezonun birincil yarısında Dolmabahçe’deki tesadüf 1-1 sonuçlandı.

Deplasmanda tek galibiyet

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile muhalif sahada yaptığı 10 devlete ait maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.

İki ekip, Medipol Başakşehir’in konut sahipliğinde 7’si Atatürk Olimpiyat, 3’ü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda elde etmek üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Dokuzu Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 4’ünü Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 yarışma da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi aleyhinde deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar sebebiyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 10 maçın tamamında gol yerken, sadece birinde gol yollarında suskun kaldı.

Maçlar

Beşiktaş ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları aralarında yapılan 19’u lig, 2’si kupa elde etmek üzere 21 devlete ait maçta alınan sonuçlar şöyle:

2007-2008:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 – 0

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 1

2008-2009:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 1

2009-2010:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1

İBB Spor-Beşiktaş Türkiye Kupası 1 – 0

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 0

2010-2011:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 – 2

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 1

Beşiktaş-İBB Spor Türkiye Kupası 2 – 2 (Kayseri’de)

2011-2012:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 1 – 1

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 2

2012-2013:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 2

2014-2015:

İ.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 1 – 2

Beşiktaş-İ.Başakşehir Süper Lig 0 – 0

2015-2016:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 2 – 0

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 2 – 2

2016-2017:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 – 1

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 3 – 1

2017-2018:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 – 1

Tarih: 17.03.2018 11:16

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Kaynak: www.ajansspor.com

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