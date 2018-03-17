Beşiktaş, Tekir’i arıyor!

Bayern Münih’in bile sosyal medyada kullandığı kedinin yarattığı rüzgardan adet edinmek isteyen Beşiktaş yönetimi, tekir temalı bir tanıtım kampanyası başlatmayı planlıyor

Reklam kampanyaları ile dikkat çeken Beşiktaş yeni yıldızını buldu; Tekir… Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya giren kedi yüzünden Beşiktaş, UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Iletişim Komitesi de şimdi sahaya giren kediyi bulmak ve reklamda kullanmak için seferber oldu.

öte taraftan Beşiktaş’ın Disiplin Kurulu’na sevki İngiliz futbolseverleri kızdırdı. Taraftarlar, “Kediye ceza vermeleri gerekli, kulübe yok”, “Kendini atan oyuncuya suç oluşturan değil lakin bir kedi üzerinden canice verebilirler”, “Stada meşale girmesi bayağı fakat kedi değil. O Kadar mi!” mesajları ile UEFA’yı eleştirdi.

Bayern’in sosyal medya hesabı ikinci maçın sonucunu kedili resim ile duyurmuştu. Almanlar, Sevilla ile olan eşleşmelerinde de kediyi kullanmayı seçim etti. (Sabah)

Tarih: 17.03.2018 09:37

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Kaynak: www.ajansspor.com

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