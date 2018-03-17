Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 18 Mart Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin gerisinde pas ve sıcacık alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.

Taktik programın yer aldığı çalışmalarla aralıksız antrenmanın, sanki sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın oluşturacağı antrenmanla tamamlayacak.

Tarih: 16.03.2018 14:45

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







