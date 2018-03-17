Beşiktaş kritik virajda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın Medipol Başakşehir’e misafir olacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak boy yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş, son dönemde yenmekte en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir’i mağlup ederek, hem rakibiyle puan farkını 3’e çıkarmaya hem de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı haftayı iyi değerlendirmeye çalışacak.

Güneş yönetiminde bir galibiyeti var

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde turuncu-lacivertlileri sadece bir kere yenebildi.

2015-2016’daki birincil maçta rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından çıktığı 4 müsabakadan galibiyet çıkarmayı başaramadı. 2015-2016’nın ikinci yarısında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, geçen sezonki maçları 1-1 berabere ve 3-1 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, bu sezonun birincil yarısında ise Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Üç maçlık galibiyet serisini sürdürme gerisinde

Ligde geride kalan üç haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i yenerek bu sezonki en uzun başarı serisini yakalamaya çalışacak.

Son üç maçta Fenerbahçe’yi 3-1, Trabzonspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 9 puanı hanesine yazdırdı.

Quaresma’nın cezası sürüyor

Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın gerisinde 5 maç cinayet alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne karşısında forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü defa takımını yalnız bırakacak.

Babel, “dalya” için sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, yarınki karşılaşmada ödev alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig’de 100. maçına çıkacak.

Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş’ta da 41 maç elde etmek üzere toplam 99 lig karşılaşmasında görev aldı.

Pepe ve Tosic takımla çalıştı

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe, takımla çalışmalara başladı.

Sakatlığı nedeniyle hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçında forma giyemeyen Dusko Tosic de bu mücadelenin arkasından gerçekleştirilen antrenmanlara katıldı.

6 oyuncu sarı kart canice sınırında

Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart canice sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Tarih: 17.03.2018 10:04

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Kaynak: www.ajansspor.com

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