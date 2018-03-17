Badminton Türkiye Şampiyonası heyecanı başladı

Türkiye Fiziki Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) göre düzenlenen ‘Somut Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası’ Mersin’de başladı.

Toroslar 7. Bölge Spor Salonunda, 14 ilden 57 sporcu katıldığı şampiyonanın açılışında konuşan Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, böylesine anlamalı ve bir böylece önemli olan şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük sevinç duyduklarını söyledi.

Son dönemde engelli sporcuları yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde önemli adımlar atıldığını ifade eden Güneş, “İnşallah bunların devamı gelecektir. Spor engel tanımaz, engeller yeter ancak zihinlerde ve gönüllerde olmasın. Siz kıymetli engelli kardeşlerimizin spor içerisinde kalması ve hayata bağlanmanız bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Ülke olarak ‘Paralimpik Oyunları’nda hoş başarılar elde ediyoruz. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda sizlerde derece yapacak, kazanan olarak bayrağımızı göndere çektireceksiniz. Burada yapılacak olan müsabakalarda mutlaka şampiyon da kaybeden de olacak. Diyoruz oysa, sporda önceliğiniz arkadaşlık, kardeşlik, birlik ve birliktelik olmalıdır. Şampiyonaya katılan bütün sporcu, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyorum” dedi.

18 Mart Pazar günü yapılacak final karşılaşmaları ile tamamlanacak ‘Somut Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası’nda’ ilk ikiye giren sporcular, 5-13 Mayıs tarihlerinde Konya’nın konut sahipliğinde gerçekleştirilecek ‘Uluslararası Enes CUP Fiziki Engelliler Badminton Turnuvası’nda” Türkiye’yi temsil edecekler.

Tarih: 17.03.2018 12:57

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Kaynak: www.ajansspor.com

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