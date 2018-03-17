Avcı’nın gizli silahı Visca

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Beşiktaş maçındaki sıcacık silahı Visca olacak. Ligde 12 asist ile bu alanda zirvede olan Boşnak yıldız, siyah-beyazlılara aleyhinde da keza atıp ayrıca de attırmanın uğraşını verecek.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir’de tüm planlar başarı üstüne kuruldu. Üstünlük yarışının içinde edebilmek için bu maçı kayıpsız geçmek zorunda olan İstanbul ekibi, kadro konusunda ise sıkıntı yaşıyor. Takımın kilit isimlerinden Emre Belözoğlu ve Epureanu’nun yokluğunda yapacağı oyuncu seçimlerinde kararsızlıklar yaşayan Avcı, bir yanlamasına da siyah-beyazlılara karşısında taktiksel stratejiler geliştiriyor.

Kilit adam Visca

Abdullah Avcı, Beşiktaş karşılaşmasında Visca’yı olabildiğince etkili kullanmanın hesaplarını yapıyor. Orta sahadan aldığı toplarla kanatlarda hareketliliği sağlayacak olan 28 yaşındaki futbolcu, ara sıra içeri kat ederek de golü koklayacak. Ama Edin Visca’nın başlıca görevi takımın golcüsü Adebayor’u doyurmak. Süper Lig’de geride kalan 25 maçın 24’ün de zaman alan ve 12 asist yapan tecrübeli oyuncunun bu özelliği Kartal’a aleyhinde da en büyük koz olacak. Oyun içinde çoğu kez yer değişikliği yapacak olan Boşnak yıldız, gerek sağlı sollu ortalarla gerekse defans arasına vereceği paslarla hem rakibin direncini kıracak keza de Emmanuel Adebayor’a gollük servisler sunacak.

Tarih: 17.03.2018 10:36

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Kaynak: www.ajansspor.com

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