Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın karşılaşacak Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kere karşısında karşıya gelecek.
Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak meslektaşına aleyhinde uğraş etti.
İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5’inde Şenol Güneş’in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı başarı sevinci yaşadı.
Şenol Güneş’in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı’nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.
Ilk randevu Türkiye Kupası’nda
Abdullah Avcı ve Şenol Güneş başta 3 Şubat 2010’da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor aralarında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final birincil maçında karşısında karşıya geldi.
İstanbul’da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonradan oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını sözde finale yazdırmıştı.
İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası’nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş’in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı’nın yönetimindeki İstanbul ekibini, bayağı süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
Medipol Başakşehir-Beşiktaş dönemi
Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in ve Şenol Güneş de Beşiktaş’ın başındayken 6. kez karşılaşacak.
Avcı ve Güneş bu maçlarda 1’er galibiyet elde etti. Üç tesadüf ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise denklik durumu laf konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7’şer kere fileleri havalandırdı.
Avcı-Güneş rekabeti
İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Avcı’nın takımı
|Güneş’in takımı
|Skor
|3 Şubat 2010
|Türkiye Kupası
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-1
|10 Şubat 2010
|Türkiye Kupası
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|0-1
|20 Şubat 2010
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|0-0
|12 Aralık 2010
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-3
|15 Mayıs 2011
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-3
|17 Eylül 2011
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-0
|28 Kasım 2014
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Bursaspor
|0-0
|11 Şubat 2015
|Türkiye Kupası
|İstanbul B. Bld.
|Bursaspor
|1-1 (3-4 penaltılar)
|25 Nisan 2015
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Bursaspor
|1-4
|13 Eylül 2015
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|0-2
|14 Şubat 2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|2-2
|26 Kasım 2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|1-1
|30 Nisan 2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|3-1
|23 Ekim 2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|1-1
Tarih: 17.03.2018 11:14
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Kaynak: www.ajansspor.com
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