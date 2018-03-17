Anneler ve kızları ata sporunda hedefi tutturmak için yarışıyor

İzmir’deki 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Konuşmacı Lisesinde Halk Eğitim Merkezi ve İl Ulusal Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle başlatılan okçuluk kurslarına öğrenci ve velileri ilgi gösteriyor.

Yaşları 10 ile 17 arasında değişen öğrenciler ile velileri, cet sporunda hedefi vurmak için birbirleriyle yarışıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında kapatılan ve Milli Eğitim Bakanlığına devredildikten sonra 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Konuşmacı Lisesine dönüştürülen okulda, takriben 1,5 yıl önce okçuluk kursları başlatıldı. Kursa ilgi bildiren öğrenci ve velileri haftanın 5 günü ders bitiminde antrenör eşliğinde özel olarak kurulan hedeflerin kurulduğu alanda soy sporunu öğreniyor.

Antrenmanlarını aksatmayan anneler ile kızları, zamanla kendilerini geliştirerek birbirleriyle yarışmaya başladı.

Okçuluk antrenörü Fahrettin Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soy sporu olan okçuluğu sevdirmek ve sporu profesyonel yapmak için açılan kursta sistemli bir şekilde çalıştıklarını anlattı.

Çocuklarını okuldan almaya gelenlerin kantinde oturmak yerine spor yapmalarını karşılamak adına kursa velileri de eğlence ettiklerini ifade eden Sağlam, şunları anlattı:

“Öğrencilerin derslerinin bitmesine bir saat kala veli kurslarımız başlıyor. Velilerin öğrencilere göre performansları mükemmel. Çocukların adale gelişimi daha yeni, daha devingen. Velilerimizde oturmuş, uyuşuk hale gelmiş kas gelişimi. O yüzden daha iyi çalışıyorlar. Anne kızlar aralarında da yarış var. Akşam eve gittiklerinde antrenmanın kritiğini yapıyorlarmış. ‘Anne hatalı atıyorsun.’ diyor bazıları. Dersten sonradan bitap olsalar bile antrenmanlara katılıyorlar. Çok güzel gidiyorlar. Haftanın iki günü yarışma formatında çalışıyoruz. Geri kalan günlerde esas teknikler üzerine çalışıyoruz.”

Okçuluğun birçok faydası olduğuna dikkati çeken Sağlam, bu sporun dikkat, motivasyon, konsantrasyonu sağladığını, bazı öğrencilerin agresifliklerinden arındığını kaydetti.

Sağlam, “Atış esnasında dünyayla hiçbir bağlantınız olmadığı için adamakıllı hedefe yoğunlaşıyorsunuz, doğal olarak sinirlerini boşaltıyorlar, deşarj oluyorlar. Öğrencilerimizin algı, motivasyon, ders başarısı birinci öncelik. Yüzde 80’inde galibiyet artışı laf konusu. Ilk ilk olarak sayımız 20-25’ti, şimdi 40’a çıktı.” ifadelerini kullandı.

“Manâlı olan yapılmayanı olabilmek”

Okulun 12. derslik öğrencisi İrem Şimşek, okçuluğa başladığından beri kendisini çok iyi hissettiğini belirterek “Derslere odaklanma sıkıntısı yaşıyordum. Antrenmanlardan sonra derslere odaklanmam çok iyi oldu. Bu şart beni daha da hırslandırdı. 1,5 senedir gidiyorum. Okçulukla stres atıyorum, eve gittiğimde de derslerimde başarılı olmamı sağlıyor.” diye konuştu.

Öğrencilerden Hicran Bardakçı, okçuluğun kendisine fazla şey kattığını, odaklanma yeteneğinin arttığını, ileride okçuluk antrenörü edinmek istediğini dile getirdi.

Nurşen Bulut, 1,5 senedir okçulukla ilgilendiğini, bu sporun tepede olan duruş sağlama ve koordinasyonu artırmada fazla yararlı olduğunu ifade etti.

Okçuluk antrenmanına ilişkin afişleri görür görmez heveslendiğini söyleyen Meryem Ayten, “Kendini bu spora kaptırıyorsun. Antrenmanlar fazla hoş gidiyor. Okçuluk uyarı sağlıyor. Hedefi ısrar etmek için uğraşıyorsun. Annemle aramızda rekabet var. Onu geçmeye çalışıyorum.” dedi.

Annesiyle antrenmanlarda yarış halinde olduklarını ifade eden Hayrünnisa Kara ise “Annemin başlamasıyla birlikte ben de heveslendim. Anneme tutmak için çabalıyorum.” ifadelerini kullandı.

Velilerden Hanım Kara, okçuluk kursuna kendilerinin de misafir etme edildiğini duyunca çok hoşuna gittiğini ve heyecanlandığını, birincil ilk olarak zorlandığını fakat antrenmanların şu lahza fazla neşelendirici geçtiğini söyledi. Kara, “Haftanın 7 günü deseler geleceğim. Fazla derecede rahatlatıyor, gerginlik attırıyor. Kızımla arada yarış yapıyoruz. Ben kazanıyorum genelde daha önce başladığım için. Bu yarış da çok şen oluyor.” şeklinde görüşlerini aktardı.

Fatma Ayten ise ilk kez çok zorlandığını ama sonra antrenmanların çok eğlenceli geçtiğini, okçulukla gerginlik attıklarını ve her geçen gün daha da hırslandıklarını bildirdi.

Tarih: 17.03.2018 12:32

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Kaynak: www.ajansspor.com

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