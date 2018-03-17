Ampute futbolda “ilklerin adamı” Adem Püskül

Türkiye’de birincil ampute futbolcu olan, milli takımın ilk kaptanlığını yaparak, birincil golünü kaydeden Adem Püskül, ilklere imza atmanın hoş bir şey olduğunu söyledi.

Mayın Temizleme Tahrip Tabur Komutanı olarak devir yaparken, mayın patlaması ardından sol bacağını diz altından kaybettiğini belirten Adem, yaşadığı talihsiz olaya karşın yaşama umudunu hiçbir süre kaybetmediğini açıklama etti.

Ampute futbolla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde çare olurken tanıştığını anlatan Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu branşı Türkiye’de başlatma konusunda verdiği kararın hayatındaki en içten işlerden biri olduğunu belirtti.

Askerliğinin son bir haftasında 2002 yılında yaşadığı durum nedeniyle hiçbir süre kötümserliğe kapılmadığını anlatan Adem, “Temizleme alanında kalmış bir mayın patladı ve sol bacağımı diz altından kaybettim. Düştüğümde aklıma şu gelmişti; Allah’ın bize verdiği değerler kaybettiklerimizin yanına fazla daha fazla. Mal sahibi istediği zaman mülkü azaltabilir dedik ve yaşantımıza devam ettik.” ifadelerini kullandı.

“Ben bu vatanın bir evladıyım.” diyen eski ampute milli futbolcu, şöyle devam etti:

“Vatan benden ne beklerse, ben o gerekleri gerçekleştirmek için buradaydım. Bu, şehadet de gazilik de olabilir. Aklıma şu geldi; şehitlerimiz var. Çanakkalemiz var bizim. Onların verdiklerinin yanından benim verdiğim gerçekte fazla da net bir şey değil. Onlar bize vatanı bıraktı. Biz de ayağımızı bıraktık. Çok mu? Değil. ‘Senin yaşantın bundan sonradan da devam ediyor.’ dedim. 1974 yılından 2002’ye değin iki ayağınla yaşadın, bundan sonra icabında ayaksız da yaşarsın. Çünkü sen bu vatanın bir ferdisin. Bu vatanda yaşamaya mecbursun.”

Ampute futbolu Türkiye’de yapabileceklerine inandığı için getirdiğini gösteren Adem, “Ampute futbolunu Türkiye’de başlatma yönündeki kararın en içten kararlardan bir parça başına olduğunu düşünüyorum. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde rehabilite amaçlı bulunduğum süreç içinde ampute futbol diye bir kavramla tanıştık. Yurt açık havada oynanan ve engelli insanların uğraş gücünü galeyana getiren bir olayla tanıştık. Biz bunu ülkemizde yaparız diye karar verdik.” şeklinde görüşlerini aktardı.

Adem Püskül, ampute futbolda Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmenin hoş bir duygu olduğunu bildirdi.

Kurdukları takımla 2007 yılında dünya üçüncülüğüne ulaştıklarını anlatan eski ampute ulusal sporcu “Milli takımın ilk kaptanıyım. Öğrendim, öğrettim ve oynattım. Yaptığım işlerin ilk olması yönüne hiç bakmadım ama ilk edinmek hoş bir şey. Birincil ampute futbolcuyum, birincil anlatanım ve birincil öğretenim. Birincil milli takım kaptanıyım, ulusal takımın birincil golünü atan benim.” diye konuştu.

Adem Püskül, “Vatan ve sancak bizim için çok manâlı. Çanakkale’de şehit olanlardan daha kayda değer bir değerimiz yok.” ifadelerini kullandı.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Kutlama Günü hatırlatılınca gözleri dolan Adem, “Mayına basıp ast düşüp ayağımın olmadığını gördüğüm anda şunu dedim; benim canım, bu vatan için canını verenlerden daha kıymetli değil. Bu insanlardan daha kıymetli bir isim değilim ben. Onlar da bu toprakların evlatlarıydı. Onları şükran, minnet, rahmet ve saygıyla anıyorum.” şeklinde görüşlerini aktardı.

Adem Püskül, “Bize ne mutlu fakat atalarımız, uğrunda halen savaşacağımız, gazi olabileceğimiz, şehit olabileceğimiz bir vatan bıraktı. Onların bıraktığı vatan için gazi ve şehit oluyoruz. Onların bıraktığı vatan böylece çok değerli. Ben onları kendimden daha kıymetli görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Vatan ve bayrağın kendisi için çok kayda değer olduğunu vurgulayan Mersinli eski ampute futbolcu, “Tarihi şan ve şerefle dolu ulu Türk milletinin bir evladı olarak diye başlayan cümleler kurabilmemizi sağladıkları için hepsinin ruhlarının huzurunda saygıyla eğiliyorum. Vatanım, bayrağım ve milletim kesin olduğu için ne mutlu bana.” diyerek sözlerini tamamladı.

Tarih: 17.03.2018 11:42

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Kaynak: www.ajansspor.com

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