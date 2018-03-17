Alex, Kadıköy’e geri dönüyor!

Alex de Souza, takriben 6 yıl daha sonra Ülker Stadı’na üçgenin taban olmayan kenarı basacak. Brezilyalı ismin Fenerbahçe – Galatasaray derbisini ismi açıklanmayan birisinin locasında izleyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin unutulmaz Brezilyalı oyuncusu Alex De Souza, ayrıca kitabının imza günü ayrıca de Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul’a gelmişti.

Alex, yaptığı açıklamada, “Bu atmosferi bu defa dışarıdan yaşamak istiyorum lakin stattan izleyebilir miyim bilmiyorum” demişti. Sambacı’nın Fenerbahçe-Galatasaray maçını, ismi açıklanmayan birinin locasından takip edeceği öğrenildi.

Alex’e tercümanı ve yakın arkadaşı Samet Güzel ile kardeşinin eşlik edeceği kaydedildi. (Fanatik)

Tarih: 17.03.2018 08:33

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Kaynak: www.ajansspor.com

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