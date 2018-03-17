A Milli Takım’a Muratpaşa damgası

Muratpaşa Belediyespor, bayan hentbolda ulusal takımlara en çok sporcu gönderen kulüp oldu. Paşanın Meleklerinin antrenörü Birol Ünsal da A Milli Takım hocası olarak ödev alırken 10 oyuncu gelecek hafta oynanacak ulusal maçlarda forma kovalayacak.

Hentbolda keza Süper ayrıca de Süper Gençler liginde şampiyonluğa koşan Paşanın Melekleri, ulusal takımlara damga vurdu. Şubat ayı sonunda A Ulusal Kadın Hentbol Takımının başantrenörlük görevine Paşanın Meleklerinin deneyimli hocası Birol Ünsal getirilirken millilerin 22 ve 25 Mart’ta, Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası grup müsabakalarında Litvanya’ya karşı oynayacağı maçların namzet kadroları da muhakkak oldu.

Açıklanan 23 kişilik namzet kadroya Muratpaşa Belediyespor’dan 6 oyuncu ağırlama edildi. Sevilay İmamoğlu Öcal, Merve Durdu, Yasemin Şahin, Yeliz Özel, Gülsüm Güleçyüz ve Ceren Coşkun Milli Ekip’a çağrılan oyuncular oldu.

Genç Milli Kadın Hentbol Takımının, U20 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası 6’ncı grupta oynayacağı Faroe Adaları ve Sloenya maçları için açıklanan namzet kadrosunda Muratpaşa Belediyespor’dan 4 oyuncu çağrıldı. 26 oyuncunun yer aldığı aday kadroda en fazla oyuncu gönderen kulüp olan Muratpaşa’dan Döne Gül Bozdoğan, Ecem Birben, Cansu Akalın ve Büşra Erdoğdu forma kovalayacak.

Tarih: 17.03.2018 11:16

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Kaynak: www.ajansspor.com

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