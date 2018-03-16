Volkan Demirel’den arkadaşlarına: ‘Bu sıradan bir seri değil..:’

Galatasaray derbisi öncesinde kaptanlar Volkan ve Mehmet Topal yaptıkları toplantıda, “Bu basmakalıp bir çabuk yok, bu bir gelenek. Siz de bu geleneği hissedin ve bu şekilde oynayın. Gerisi gelecektir” dediler

Fenerbahçe’de derbi için geri sayım başlarken Samandıra’da neredeyse seferberlik duyuru edildi.

Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine kadar; Sarı-Lacivertliler’de taraftarından teknik heyetine ve futbolcusuna değin herkes engebeli 90 dakikanın kazanılması için motivasyonu üst seviyede tutmaya çalışıyor. Bunun içinde teknik direktör Aykut Iri ve kurmaylarının yanı sıra takım kaptanları da kolları sıvamış durumda. Sarı-Lacivertliler’in deneyimli isimleri Volkan Demirel ve Mehmet Topal da arkadaşlarıyla yaptıkları toplantıda birbiri ardına uyarılarda bulunuyorlar.

DERBİ ZAFERLERİ İZLENİYOR

Samandıra’da bulunan tüm televizyonlarda alışılagelmiş canlı yayınlar durduruldu. Hafta baştan başa Galatasaray’a karşı Kadıköy’de alınan tüm galibiyetler yayınlanırken, öncelikle Volkan ve Mehmet Topal elde etmek üzere tecrübeli oyuncular da bu görüntüler eşliğinde arkadaşlarına o maçların hikayesini anlatıyor. Kaptanlar arkadaşlarına, “Bu banal bir süratli yok, bu bir gelenek. Siz de bu geleneği hissedin ve bu şekilde oynayın. Gerisi gelecektir” ifadelerini kullanırken, Samandıra’da slogan “Geleneği hissedin” olarak belirlendi.

SON UYARILAR GELİYOR

Fenerbahçe, yarın Galatasaray ile Ülker Stadı’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Iri yönetimindeki birincil antrenman saat 15.00’te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, pas çalışmalarıyla noktalandı.

Tarih: 16.03.2018 10:16

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Kaynak: www.ajansspor.com

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