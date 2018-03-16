Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde derbi heyecanı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftası yarın derbi mücadelesine sahne olacak.

Beşiktaş RMK Marine’in Galatasaray’ı konuk edeceği derbi Süleyman Seba Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak.

Ligin geride kalan 15 haftasında 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 29 puan toplayan Galatasaray lider durumda bulunuyor. 13 başarı ve 2 mağlubiyetle 28 puan elde eden Beşiktaş RMK Marine ise averajla Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar’ın gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, sezonun birincil yarısındaki maçta Galatasaray’ı deplasmanda 63-52 yendi.

Tarih: 16.03.2018 10:52

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Kaynak: www.ajansspor.com

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