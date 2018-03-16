Sivasspor 3 puan peşinde!

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor’a misafir olacak. Sivasspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Hesaplar 3 puan üzerine
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak Bursaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde geride kalan 25 haftada Sivasspor 38 puanla 8. sırada, Bursaspor ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor.
Karşılaşmanın Sivas’taki hazırlıklarını tamamlayarak dün Bursa’ya dışarı giden kırmızı-beyazlılar, bugün Bursaspor’un Özlüce Tesisleri’nde yapacağı antrenmanın arkasında kampa girerek, maç saatini bekleyecek.
Sivasspor Avrupa Ligi ardından
UEFA Avrupa Ligi’ne katılma iddiasını sürdüren Sivasspor, rakibini yenerek puan cetvelinde üstteki sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte Bursaspor maçı öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin Ndinga, Arouna Kone, Emre Kılınç, Hakan Bilgiç ve Carl Medjani sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Demir Grup Sivasspor’un, Bursa’ya giden kafilesinde, futbolculardan Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Auremir Dos Santos, Paul Papp, Nils Bjarsmyr, Carl Medjani, John Boye, Vitaly Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Delvin Ndinga, Serhiy Rybalka, Henri Saivet, Serkan Sarıkaya, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Robinho, Thievy Bifouma, Zoro Cyriac, Muhammet Demir ve Arouna Kone yer aldı. İki ekip aralarında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan tesadüf 0-0 sona ermişti.
Tarih: 16.03.2018 12:36
——————————-
Kaynak: www.ajansspor.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da