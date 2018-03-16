Şahika Encümen, en derine daldı!

Dünya Dalış Rekortmeni ulusal sporcu Şahika Ercümen, İtalya’da 44 bin 300 metreküp su taşıyan dünyanın en derin havuzunda çalışmalara yapıyor. Encümen, sezona çabuk bir giriş yaptığını anlattı.

Rekor için çalışmalara başladı

Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) wellness eğitmeni de olan Ercümen, dünya dalış rekorunu acıtmak için çalışmalara başladı. Ekibi ile sezon başı çalışmaları için İtalya’ya dışarı giden Ercümen, dünyanın en derin havuzuna daldı.

“Sezona süratli bir giriş yaptık”

Antrenmanlarının çok bereketli geçtiğini vurgulayan başarılı özgürlük balık adam Ercümen, “Bu sezona seri bir antre yaptık. Kış döneminde olmamıza karşın İtalya’da derin dalış antrenmanlarına başladık. Fırtınalı havalarda bile dalgıçlar için üretilmiş, 44 bin 300 metreküp su içeren derinlik havuzunda kampımıza devam ediyoruz” dedi.

“Yeni bir dünya rekoru kırmak istiyorum”

Bu sene kıran kırana bir uğraş olacağını vurgulayan Ercümen, “İtalyan rakiplerim tüm yıl bu havuzda antrenman yapıyor. Dünyadaki rakiplerim fazla zinde. Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde sunmak ve yeni bir dünya rekoru kırmak istiyorum” ifadesini kullandı.

“Harekete geçeceğiz”

Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını ve kendisini halka dokunan projelerin motive ettiğini vurgulayan Ercümen, “Eğitmeni de olduğum HİS Federasyonu’nun ‘Hareketteyiz Projesi’nde yer alacağım. Proje zarfında ayrı illerde sporun ve nefes çalışmalarının önemini vatandaşlarımızla paylaşacağız” diye konuştu.

Tarih: 16.03.2018 11:20

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Kaynak: www.ajansspor.com

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