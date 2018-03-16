Özbir: Gomis çok iyi ama bize gol atamadı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir, uzun süredir kaptırmadığı formasını, kariyeri her tarafında giymenin planlarını yapıyor. Malatya ekibine gelmeden önce Kasımpaşa’da forma giydiğini anımsatan Ertaç Özbir, bu dönemde Andreas Isaksson’dan dolayı böylece fazla forma şansı bulamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

Hedefini açıkladı

“Kaleyi aldığımda orayı bırakmama hevesiyle yaşadım, Isaksson’un arkasından o şekilde bekledim. Ta fakat 2014-2015 sezonuna dek. Isaksson’dan forma şansı geldiğinde kaleyi bırakmamak için kendime söz verdim. Devamı da geldi bu zamana dek. Umarım bundan sonradan da böyle devam eder. Futbolcu misal almak ister. Oyunundan önce de kişiliği kazanç, benim açımdan. Ondan sonradan futbolunu yansıtırsın. Benim hedefim, sahaya kişiliğimi yansıtıp, ondan sonradan kendi futbol tarzımı insanlara, genç kalecilere alıntı yapmak.”

“Ligde iyi forvetler var”

Spor Toto Süper Lig’de çok kaliteli futbolcular olduğunu dile getiren Ertaç Özbir, kalitenin her geçen gün arttığını söyledi.

Ertaç, Galatasaraylı forvet Bafetimbi Gomis’in olduğuna değinerek, “Gomis ilk kez geliyor, attığı goller bakımından fakat bize gol atamadı. Bizim takımımızın iç sahada muhteşem çaba vermesinden dolayı. Ligimizde keza Türk hem tanıdık olmayan olsun iyi forvetler var. Mesela Burak Yılmaz çok iyi bir forvet. Yıllarca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş isimlerden biri.” diye konuştu.

“Engebeli haftalara girdik”

Hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini anlatan Ertaç, “Her kalecinin ve futbolcunun bir hedefinin olması lüzumlu. Benim de hedeflerim var. Bunlardan bir parça başına de ulusal takıma gitmek. O takımın bir bireyi olmak, ter dökmek. Hedeflerim arasında en ilk önce ulusal elde etmek geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ertaç, ekip olarak da çok güzel bir düzen içerisinde olduklarını ve sahada herkesin mücadelesini tam olarak verdiğini belirterek, “Çok engebeli haftalara girdik. Umarım biz de bu haftadan daha sonra alabildiğimiz kadar puan alıp, ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Burada 9 haftalık bir süreç kaldı. Buralardan en fazla galibiyeti alıp, seneye de Malatyaspor’un daha üst yerlere taşınmasında yardımcı olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 16.03.2018 12:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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