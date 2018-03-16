MotoGP heyecanı başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP’de 2018 sezonu, 18 Mart Pazar günü Katar Grand Prix’si ile başlayacak.
Katar’ın Losail şehriyle benzer adı içeren pistte yapılacak yarış TSİ 19.00’da gerçekleştirilecek. Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.
MotoGP’de 19 yarışa sahne olacak sezon, 18 Kasım’da İspanya’nın Valencia kentinde sona erecek.
– 2018 takvimi
MotoGP’de 2018 yılı takvimi şöyle:
|Katar
|Milletlerarası Losail
|18 Mart
|Arjantin
|Termas de Rio Hondo
|8 Nisan
|ABD
|Amerika
|22 Nisan
|İspanya
|Jerez
|6 Mayıs
|Fransa
|Le Mans
|20 Mayıs
|İtalya
|Mugello
|3 Haziran
|Katalonya
|Barcelona-Katalonya
|17 Haziran
|Hollanda
|Assen
|1 Temmuz
|Almanya
|Sachsenring
|15 Temmuz
|Çekya
|Brno
|5 Ağustos
|Avusturya
|Spielberg
|12 Ağustos
|Büyük Britanya
|Sonradan açıklanacak
|26 Ağustos
|San Marino
|Uluslararası Misano Marco Simoncelli
|9 Eylül
|Aragon
|Aragon
|23 Eylül
|Tayland
|Uluslararası Chang
|7 Ekim
|Japonya
|Twin Ring Motegi
|21 Ekim
|Avustralya
|Phillip Island
|28 Ekim
|Malezya
|Milletlerarası Sepang
|4 Kasım
|Valencia
|Ricardo Tormo
|18 Kasım
Tarih: 16.03.2018 10:56
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Kaynak: www.ajansspor.com
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