MotoGP heyecanı başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP’de 2018 sezonu, 18 Mart Pazar günü Katar Grand Prix’si ile başlayacak.

Katar’ın Losail şehriyle benzer adı içeren pistte yapılacak yarış TSİ 19.00’da gerçekleştirilecek. Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP’de 19 yarışa sahne olacak sezon, 18 Kasım’da İspanya’nın Valencia kentinde sona erecek.

– 2018 takvimi

MotoGP’de 2018 yılı takvimi şöyle:

Grand Prix Pist Tarih 1 Katar Milletlerarası Losail 18 Mart 2 Arjantin Termas de Rio Hondo 8 Nisan 3 ABD Amerika 22 Nisan 4 İspanya Jerez 6 Mayıs 5 Fransa Le Mans 20 Mayıs 6 İtalya Mugello 3 Haziran 7 Katalonya Barcelona-Katalonya 17 Haziran 8 Hollanda Assen 1 Temmuz 9 Almanya Sachsenring 15 Temmuz 10 Çekya Brno 5 Ağustos 11 Avusturya Spielberg 12 Ağustos 12 Büyük Britanya Sonradan açıklanacak 26 Ağustos 13 San Marino Uluslararası Misano Marco Simoncelli 9 Eylül 14 Aragon Aragon 23 Eylül 15 Tayland Uluslararası Chang 7 Ekim 16 Japonya Twin Ring Motegi 21 Ekim 17 Avustralya Phillip Island 28 Ekim 18 Malezya Milletlerarası Sepang 4 Kasım 19 Valencia Ricardo Tormo 18 Kasım

Tarih: 16.03.2018 10:56

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Kaynak: www.ajansspor.com

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