MotoGP heyecanı başlıyor

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Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP’de 2018 sezonu, 18 Mart Pazar günü Katar Grand Prix’si ile başlayacak.

Katar’ın Losail şehriyle benzer adı içeren pistte yapılacak yarış TSİ 19.00’da gerçekleştirilecek. Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP’de 19 yarışa sahne olacak sezon, 18 Kasım’da İspanya’nın Valencia kentinde sona erecek.

 

– 2018 takvimi

MotoGP’de 2018 yılı takvimi şöyle:

  Grand Prix Pist Tarih 1

2

3

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16

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19

Katar Milletlerarası Losail 18 Mart
Arjantin Termas de Rio Hondo 8 Nisan
ABD Amerika 22 Nisan
İspanya Jerez 6 Mayıs
Fransa Le Mans 20 Mayıs
İtalya Mugello 3 Haziran
Katalonya Barcelona-Katalonya 17 Haziran
Hollanda Assen 1 Temmuz
Almanya Sachsenring 15 Temmuz
Çekya Brno 5 Ağustos
Avusturya Spielberg 12 Ağustos
Büyük Britanya Sonradan açıklanacak 26 Ağustos
San Marino Uluslararası Misano Marco Simoncelli 9 Eylül
Aragon Aragon 23 Eylül
Tayland Uluslararası Chang 7 Ekim
Japonya Twin Ring Motegi 21 Ekim
Avustralya Phillip Island 28 Ekim
Malezya Milletlerarası Sepang 4 Kasım
Valencia Ricardo Tormo 18 Kasım

 

Tarih: 16.03.2018 10:56
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Kaynak: www.ajansspor.com
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