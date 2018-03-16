Güntekin Onay: Fenerbahçe, derbide sert oynayacak

Bein Sports Yorumcusu Güntekin Onaylama, yarın oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisini yorumladı. Fenerbanhçe’nin sert bir futbol ortaya koyacağını ifade eden Onaylama, Galatasaray’ın orta sahada kaybedeceği topların kendilerine bezginlik yaşatabileceğini söyledi.

Güntekin Tasdik’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Fenerbahçe, iç sahadaki derbilerde çoğunlukla saldırgan oynuyor, sert de oynuyor. Galatasaray’a karşısında da sert oynayacaktır. Galatasaray da bu sezon deplasmanlarda çok yüksek kişilik koyan bir takım değil. O yüzden Fenerbahçe’nin sert tutumuna karşılık verebilecek mi, sağlam durabilecek mi? Bunlar belirleyici olacak. Bu maçta top kimde olacak kesin değil lakin bana göre top Galatasaray’da olacak, Fenerbahçe orta sahada basıp topu kazanıp muhalif kaleye gitmeye çalışacak. Duran toplarla ve geçiş oyunuyla gol arayacak. Galatasaray da ağırbaşlı kalmaya çalışacak. Orta sahada top kaybederse sıkıntı yaşar, pas yapar ve coşkuyu yakalarsa oyun Galatasaray’a döner.”

Tarih: 16.03.2018 11:23

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Kaynak: www.ajansspor.com

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