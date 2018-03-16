Genç kadın buz hokeyciler madalya peşinde

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Milletlerarası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Dünya Genç Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası’nda coşku yarın başlayacak. Organizasyon İspanya’da gerçekleştirilecek.

Engebeli rakipler var

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, ulusal takımın 2. klasman B Grubu’nda konut sahibi İspanya, İzlanda, Yeni Zelanda, Romanya ve Tayvan ile karşılaşacağı bildirildi. Şampiyona 23 Mart Cuma günü sona erecek.

Tarih: 16.03.2018 11:25
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Kaynak: www.ajansspor.com
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