Genç kadın buz hokeyciler madalya peşinde

Milletlerarası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Dünya Genç Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası’nda coşku yarın başlayacak. Organizasyon İspanya’da gerçekleştirilecek.
Engebeli rakipler var
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, ulusal takımın 2. klasman B Grubu’nda konut sahibi İspanya, İzlanda, Yeni Zelanda, Romanya ve Tayvan ile karşılaşacağı bildirildi. Şampiyona 23 Mart Cuma günü sona erecek.
Tarih: 16.03.2018 11:25
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Kaynak: www.ajansspor.com
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