Gazişehir Gaziantep hata istemiyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in teknik direktörü Erkan Sözeri, ligdeki hedeflerini anlattı. Sözeri ilk ikiye girmek için yakaladıkları çıkışı, hızlı galibiyetlerle devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

“Eksiklerimizi minimum düzeye indirmeliyiz”

Maç maç düşünüp lig sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini aktaran Sözeri, “Ilk ikiye girmek için yakaladığımız çıkışı, hızlı galibiyetlerle devam ettirmeliyiz. Bu yüzden defalarca daha çok çalışıp eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı en asgari düzeye indirmeliyiz.” dedi.

Manisaspor maçını değerlendirdi

Sözeri, ligin 28. haftasında yarın deplasmanda yapacakları Grandmedical Manisaspor maçının önemine dikkat çekici ederek, şöyle konuştu:

“Rakibimiz de en düşük bizim değin galibiyeti arzulayacaktır. Biz üst sıraları kovalarken, Manisa ekibi de az daha kurtuluş mücadelesi veriyor. O yüzden iki takımın da galibiyet için çaba göstereceği seyir keyfi yüksek bir maç olacaktır. Rakibimiz puan sıralamasında iyi olmasa da kuvvetli ve iyi bir ekip. Rakibimize saygı duyarken oyun prensibinden ve anlayışımızdan taviz vermemeliyiz. Yapacağımız en ufak kusur hesaplarımızı daha aşağı üst edebilir. O yüzden ciddiyeti bozmadan yola devam etmeye çalışacağız.”

Ligde 44 puanla 5. sırada bulunan Gazişehir Gaziantep, oynadığı son iki maçta Ümraniyespor’u 2-0, Tetiş Inşa Elazığspor’u ise 2-1 mağlup etmişti.

Tarih: 16.03.2018 12:30

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Kaynak: www.ajansspor.com

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