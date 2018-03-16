Galatasaray, Kadıköy’de galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı davetli edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak manâlı karşılaşmayı hakem Bülent Şimşek yönetecek. Süper Lig’de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in üçer puan önünde lider durumda yer alan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak.

Fenerbahçe’ye karşısında 1999 yılı aralık ayından bu yandan Kadıköy’de çıktığı 21 devlete ait maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

– Mariano cezalı, Eren Derdiyok sakat

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak.

Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe’ye karşısında sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.

– Fernando ve Feghouli cinayet sınırında

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart suç oluşturan sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.

– Deplasman performansı kötü

Fenerbahçe ile rakip sahada karşısında karşıya gelecek Galatasaray’ın bu sezonki deplasman performansı epeyce kötü. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmanın 6’sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 başarı, 1 birliktelik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

– Olası 11

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in Fenerbahçe maçında şu 11’e tahsis vermesi bekleniyor:

Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando Reges (Selçuk İnan), Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis.

Tarih: 16.03.2018 10:06

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Kaynak: www.ajansspor.com

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