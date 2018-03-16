Fenerbahçe’nin derbideki kozu Giuliano!

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Fenerbahçe yarın sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde, derbide en büyük kozlardan biri de Giuliano olacak. Brezilyalı yıldız, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

En golcü ismi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Giuliano oynadığı 22 müsabakada 12 gol kaydederek sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Galatasaray derbisinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu Giuliano olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oynayacağı derbi öncesinde sarı-lacivertlilerde Giuliano ön plana çıkıyor. Fenerbahçe’nin sezon başında Rus ekibi Zenit’deri aktarma ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

Performansıyla büyük katkı sağladı

Giuliano, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans göstererek takımının en golcü ismi oldu. Brezilyalının oynadığı 22 maçta 13 başarı, 4 yenilgi ve 6 birliktelik bölge sarı-lacivertliler, Giuliano’nun sakatlığından nedeniyle oynamadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Giuliano, Fenerbahçe formasıyla son dört lig maçında dört gol attı.

Tarih: 16.03.2018 10:51

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Kaynak: www.ajansspor.com

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