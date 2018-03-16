Fenerbahçe yarışa tutunmak için sahada

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın derbi maçta lider Galatasaray’la sahasında üstünlük yolunda kritik bir maça çıkacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Şimşek yönetecek.

Süper Lig’de iki maç defalarca kaybettikten daha sonra geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0’la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Davetli edeceği lider Galatasaray’ın 6 puan ardından yer alan Fenerbahçe, rakibini yenip üstünlük yolundaki iddiasını yeniden ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir’in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda manâlı bir adım atmış olacak.

Fenerbahçe, keza 18 yılı aşkın süredir Kadıköy’de yenilmediği rakibine yeniden başarı sevinci yaşatmamaya çalışacak.

– İki eksik

Fenerbahçe’de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile ulusal sol bek İsmail Köybaşı’nın derbide forma giymesi beklenmiyor.

öte yandan Fenerbahçe’de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart canice sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

– 25 yıl sonra defalarca bozgun tehlikesi

Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı yarın yenilirse bütün 25 yıl sonra ligde iç sahada tekrar tekrar 2. kez maç kaybedecek.

Sarı-lacivertliler, Türkiye’nin en üst düzey liginde taraftarı önünde tekrar tekrar 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor’a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray’a (11 Nisan 1993) kaybederek, seyircisini üzmüştü.

Aradan geçen 25 yılda sahasında üst üste 2 yenilgi almayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de uğraş edecek.

– Bu sezon iç sahada etkisiz

Fenerbahçe bu sezon iç sahada istediği performansı gösteremedi.

Taraftarı önünde bu sezon 12 maça meydana çıkan sarı-lacivertliler, 12 puan yitirdi. Fenerbahçe, Kadıköy’deki son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenilerek, taraftarının protestolarına maruz kalmıştı.

– Kocaman’ın ideal 11’ini koruması bekleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın Galatasaray aleyhinde ideal 11’ini bozması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray derbisindeki mümkün ilk 11’i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo, Jose Fernandao.

Tarih: 16.03.2018 10:10

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







