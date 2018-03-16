Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de 55.randevuda!

Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Spor Toto Süper Lig’de yarın yapacakları derbi maçla birlikte Kadıköy’de 55. kez aleyhinde karşıya gelmiş olacak.

Geride kalan maçlardan ortaya meydana çıkan resim

Fenerbahçe Stadı’nın her tarafta hizmete girdiği 1982’den itibaren taraflar Kadıköy’de 54 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda konut sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 başarı aldı, 16 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

Lig maçları

İki takım aralarında yeni adıyla Ülker Stadı’nda yapılan 34 lig maçından 23’ünü Fenerbahçe, 5’ini Galatasaray kazandı, 6 derbi de berabere sonuçlandı.

Kadıköy’deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.

Fenerbahçe yalnızca 3 maçta gol atamadı

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy’de yaptığı maçların yalnızca 3’ünde gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 54 maçın 51’inde Kadıköy’de en düşük 1 gol atarken, 3 kez beşer, 1 kere de 6 gol kaydetti.

Galatasaray ise Fenerbahçe ile muhalif sahada yaptığı 54 maçın 38’inde gol attı, 16’sında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 defa dörder gol atma başarısını gösterdi.

Sadece 3 maç golsüz bitti

İki takım arasında Kadıköy’de yapılan maçların yalnızca 3’ü golsüz bitti.

Kadıköy’de geride kalan 54 maçtan 51’inde 0-0’lık sonuca rastlanmadı, yalnızca 3 Şubat 2008’deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu ile 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu’ndaki lig maçları golsüz sonuçlandı.

Galatasaray son 21 maçta galip gelemedi

Galatasaray, deplasmanda 18 yılı aşkın süredir devlete ait maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy’de son galibiyetini 1999’da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy’de oynadığı 3’ü Türkiye Kupası, 18’i de lig elde etmek üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray, bu vakit içinde Kadıköy’deki beraberliklerinden 2’sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 18 lig maçından 14’ünü yitirdi, 4 beraberlik alabildi.

İki ekip arasında Kadıköy’deki son 21 maçtan 15’ini Fenerbahçe kazandı, 6’sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin bu süredeki 43 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

Galatasaray’ın Kadıköy’de şampiyon gelemediği son 21 devlete ait maç şöyle:

Tarih Organizasyon Netice (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 – 4 06.05.2001 Süper Lig 2 – 1 16.02.2002 Süper Lig 1 – 0 06.11.2002 Süper Lig 6 – 0 29.02.2004 Süper Lig 2 – 1 22.05.2005 Süper Lig 1 – 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 – 1 22.04.2006 Süper Lig 4 – 0 03.12.2006 Süper Lig 2 – 1 08.12.2007 Süper Lig 2 – 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 – 0 09.11.2008 Süper Lig 4 – 1 25.10.2009 Süper Lig 3 – 1 24.10.2010 Süper Lig 0 – 0 17.03.2012 Süper Lig 2 – 2 12.05.2012 Süper Lig 0 – 0 12.05.2013 Süper Lig 2 – 1 10.11.2013 Süper Lig 2 – 0 08.03.2015 Süper Lig 1 – 0 25.10.2015 Süper Lig 1 – 1 20.11.2016 Süper Lig 2 – 0

Tarih: 16.03.2018 11:35

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Kaynak: www.ajansspor.com

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