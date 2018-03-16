Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 387. randevu!

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig’de yarın yapacakları derbiyle tarihte 387. kere karşı karşıya gelecek. Dev rekabette Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Derbide Fenerbahçe üstün

Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 takvim rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Ligde 122. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine başarı sayısında 50-33 menfaat kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Son 10 maçta eşitlik var

İki ekip aralarında oynanan son 10 devlete ait maçın 4’ü berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada üçer başarı elde eden takımlar, 4 maçta ise birbirlerine menfaat sağlamayı başaramadı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 – 1 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 – 0 (Pen.3-2) 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 – 2 08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 – 0 25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 – 1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 – 0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 – 1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 – 0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 – 0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 – 0

Aziz Yıldırım’ın 53. Galatasaray derbisi

Fenerbahçe, kulüp başkanı Aziz Şimşek döneminde Galatasaray ile şu asıl değin 52 derbi oynadı.

Bu karşılaşmaların 22’sini kazanan sarı-lacivertli takım, 13 müsabakada berabere kaldı, 17 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek’in yerine başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ise birincil derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

Mart ayında 52. derbi

İki takım, yarın yapacakları maçla mart ayında 52. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar, 109 takvim rekabette mart ayında 51 kez karşılaşırken Fenerbahçe 22, Galatasaray 13 defa şampiyon geldi, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette en fazla karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 67 golüne, sarı-kırmızılılar 58 golle yanıt verdi.

Tarih: 16.03.2018 11:42

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Kaynak: www.ajansspor.com

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