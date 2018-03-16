Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde hava nasıl olacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında aleyhinde karşıya gelecek. Hava sıcaklığının maç sırasında kaç derece olacağı da taraftarlar aralarında merak konusu oldu.

Hava sıcaklığı 18 derece

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor.

Maç heyecanla bekleniyor

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Takımlar hafta başından beri derbi havasına girmiş durumda. Lüzum camialar, gerekse de taraftarlar yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak derbiyi heyecanla bekliyor. Maç saatinde İstanbul Kadıköy’de havanın mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Mart ayının gelmesiyle yüzünü belirten güneş, yarışma günü de sıcaklığını iyice gösterecek.

Nem oranı ne kadar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan hava tahminlerine tarafından Ülker Stadyumu’nda maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor. Nem oranın ise yüzde 56 olması ön görülüyor.

Tarih: 16.03.2018 12:41

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Kaynak: www.ajansspor.com

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