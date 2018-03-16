Fenerbahçe evinde, Galatasaray ise deplasmanda sıkıntılı!

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Ülker Stadı’nda aleyhinde karşıya gelecek. Fenerbahçe sahasındaki, konuk ekip Galatasaray ise deplasmandaki fena performansıyla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, sahasında 12 puan kaybetti

Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı müsabakalarda 12 puan kaybetti.

Önceki yıllarda Kadıköy’deki performansıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, bu sezonki iç saha performansıyla taraftarını üzdü.

Ligdeki 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 4 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu performansıyla 47 puan elde etti.

Süper Lig’de bu sezon sahasında 12 maça çıkan Fenerbahçe, 7 galibiyet, 3 birliktelik ve 2 yenilgiyle 24 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezonki iç saha maçlarında 31 gol atarken, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertliler, kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı 12 maçın 10’unda gol yedi.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’ndaki Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor maçları haricindeki öteki 10 karşılaşmada kalesinde asgari 1 gol gördü.

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Göztepe’den birer gol yiyen Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği’nin ikişer golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, iç sahadaki Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakalarında topu üçer defa filelerinden çıkardı.

Fenerbahçe, bu sezon sahasında 2 ve daha pozitif gol yediği hiçbir maçı kazanamadı.

Galatasaray, mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı

Galatasaray, bu sezon ligde mağlup olduğu 6 maçı da dış sahada oynadı.

Süper Lig’in geride kalan 25 haftasında 17 galibiyet, 2 birliktelik bölge sarı-kırmızılı ekip 6 kere de mağlup oldu. Galatasaray, sahasındaki maçlarda 12 başarı ve 1 beraberlikle yalnızca 2 puan kaybederken, 37 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının çok büyük bölümünü deplasmanda yaşadı. Galatasaray, dış sahadaki 12 maçın 5’ini kazanabildi. Bir müsabakadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmayı da kaybetti.

Deplasman maçlarından 16 puan toplayıp, 20 puanı da rakiplerine kaptıran Galatasaray, son 8 deplasman maçının yalnızca 2’sini kazanabildi.

Galatasaray, bu sezon deplasmandaki 12 maçın 10’unda kalesini gole kapatamadı. Dış sahadaki Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, diğer 10 karşılaşmada kalesindeki 20 gole engel olamadı.

Deplasmanda lig yedincisi

Süper Lig’de 26. haftaya lider giren Galatasaray, deplasman puanları dikkate alındığında lig yedincisi oluyor.

Bu sezon sahasında mağlubiyet görmeyen iki ekipten biri olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda iç sahadaki iyi performansının tersine bir grafik çiziyor.

İç saha performansına tarafından oluşturulan puan durumunda en yakın rakibine 7 puan fark atan Galatasaray, deplasman maçlarına kadar oluşturulan puan durumunda zirvenin oldukça uzağında kalıyor.

Sarı-kırmızılılar, deplasman performansına göre yapılan puan durumunda 16 puanla zirvenin 7 puan ardındaki 7. sırada yer alıyor.

Tarih: 16.03.2018 12:21

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Kaynak: www.ajansspor.com

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