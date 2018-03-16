Efes Ultra Maratonu yarın başlıyor!

Selçuk Belediyesi kadar bu yıl ikincisi düzenlenecek Efes Ultra Maratonu yarın koşulacak.

Selçuk Belediyesinden yapılan yazılmış açıklamada, yarın Efes Antik Kenti’nden başlayacak maratona 28’i tanıdık olmayan olmak üzere 1257 sporcu katılacak.

Maraton, 12, 25 ve 55 kilometrelik üç parkurda gerçekleştirilecek.

Yarışın rotalarında Efes Deve Güreşi Alanı, Meryem Başlıca Evi, Şirince gibi turizm alanları da bulunuyor.

Tarih: 16.03.2018 10:29

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Kaynak: www.ajansspor.com

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