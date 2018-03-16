Efeler Ligi’nde yarı final heyecanı

Voleybol Efeler Ligi play-off güya final etabı maçları yarın başlayacak.

Yarı finalin birincil müsabakasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank’ı konuk edecek. Haldun Alagaş Spor Salonu’nda yapılacak çaba, saat 17.00’de oynanacak. Öteki yarı finalistler Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor ise 18 Mart Pazar günü karşılaşacak. Burhan Alın Yazısı Spor Salonu’nda yapılacak müsabaka saat 16.00’da start alacak.

Bu maçların rövanşları 24 ve 25 Mart’ta gerçekleştirilecek. Arkas Spor, 24 Mart Cumartesi günü saat 16.30’da İzmir Atatürk Spor Salonu’nda Galatasaray HDI Sigorta’yı, Halkbank da 25 Mart Pazar günü saat 16.00’da Başkent Spor Salonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak.

Sanki final serisinde 2 galibiyete ulaşacak takım, adını finale yazdıracak. Birincil 2 maçın arkasından denklik olduğu takdirde finale yükselecek takım, olağan sezonu rakiplerinden üstteki sırada tamamlayan Arkasspor ile Halkbank’ın konut sahipliklerinde 27 ve 28 Mart’ta oynanacak 3. karşılaşmalarda emin olacak.

öte yandan Efeler Ligi play-off 5.’lik 8.’lik müsabakaları da yarın başlayacak. Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankası maçı Afyon Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’te, Maliye Piyango-Fenerbahçe maçı ise Başkent Spor Salonu’nda saat 15.00’te yapılacak.

Tarih: 16.03.2018 10:23

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







