Bursaspor, Sivasspor maçına kilitlendi!

Bursaspor’da gözler Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maça çevrildi. Yeşil-beyazlılar, galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

Le Guen huzursuz

Süper Lig’de çıktığı son 11 maçta yalnızca 1 kez başarı elde edebilen Bursaspor, ligin 26. haftasında yarın sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maçta alınacak netice Le Guen’in de kaderini belirleyecek.

Süper Lig’in ikinci yarısında kötü gidişatını sürdüren ve çıktığı son 11 maçta sadece 1 başarı alabilen yeşil-beyazlı ekip, ligin 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Fena gidişatına bitirmek isteyen ve taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda, Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen’in geleceği için de bu tesadüf büyük yük taşıyor.

Le Guen topun ağzında

Alınan fena sonuçların gerisinde eleştirilerin odak noktasında bulunan tecrübeli çalıştırıcı Paul Le Guen ile yarınki mücadeleden fena netice çıkması halinde yolların ayrılması bekleniyor. Son 11 maçta sadece sahasında karşılaştığı Kayserispor maçında 3 puan alabilen Timsah, bu periyotta 7 defa yenilgi elde etti.

Süper Lig’de 24. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları rastlama ile Süper Lig’de 24. kere karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda iki takım de 10’ar kere sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 çaba ise beraberlikle sonuçlandı. Timsah, ligde rakibi ile çıktığı son 6 maçta 4 galibiyet, 1 birliktelik ve 1 yenilgi elde etti.

Düdük Hüseyin Göçek’te

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Tarih: 16.03.2018 10:55

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Kaynak: www.ajansspor.com

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