Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir’e davetli olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu sezon ligdeki en uzun başarı serisini yakalamaya çalışacak.

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe’yi evinde 3-1 yenen, ardındaki deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği’ni de 1-0 mağlup etti. Hafta sonu Medipol Başakşehir’e davetli olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu zorlu periyotta başarı serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Beşiktaş bu sezon keza, ligin 3. haftasından itibaren, Bursaspor’u 2-1, Kardemir Karabükspor’u 1-0, Atiker Konyaspor’u da 2-0 yenerek 3 maçlık başarı serisi yakalamış, bu istatistiği 6. haftadaki 2-1’lik Fenerbahçe yenilgisiyle sonlanmıştı.

– Namağlup serisini uzatmak istiyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e mağlup olmaması durumunda ayrıca bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini de yakalayacak.

Ligde daha önce 9 ila 16. haftalarda üst üste 8 maçta rakiplerine mağlup olmayan siyah-beyazlı ekip, aynı performansı 18 ile 25. haftalar aralarında da gösterdi. Son 8 karşılaşmada bozgun yaşamayan, 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e yenilmezse bu seriyi 9 maça çıkaracak.

Tarih: 16.03.2018 10:15

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Kaynak: www.ajansspor.com

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