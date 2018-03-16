Beşiktaş forması giyen Ryan Babel, dalya peşinde!

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, 18 Mart Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giymesi halinde Süper Lig’de 100. kere sahaya çıkmış olacak.

99 maçı geride bıraktı

Türkiye kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa forması aşağı başlayan Babel, iki sezon geçirdiği lacivert-beyazlı ekipte toplam 58 kez atama aldı. Beşiktaş kariyerinde ise 41 müsabakaya meydana çıkan Babel, böylelikle Süper Lig’de 99. maça ulaşmış oldu.

Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa’daki birincil sezonunda oynadığı 29 maçta 5 defa karşı taraf fileleri havalandırmayı başarırken, bir sonraki sezon görev yaptığı 29 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı.

Kasımpaşa’nın arkasında Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Ain’e aktarma olan 31 yaşındaki futbolcu daha sonra İspanya’nın yolunu tuttu. Deportivo La Coruna’da yarım sezon tayin yapan Babel, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’a aktarma olarak Süper Lig’e döndü.

Beşiktaş ile üstünlük yaşadı

Beşiktaş’taki ilk döneminde 18 karşılaşmada görev bölge Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısında 5 gol kaydederek siyah-beyazlıların geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi oldu.

Babel, bu zaferle, Ajax’ın ardındaki kariyerinin ikinci lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçemediği oyuncular arasında yer alan Babel, siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda ise şimdiye kadar 23 lig maçında sahaya çıktı ve 9 gol kaydetti.

18 sarı, 2 kırmızı kart

Ryan Babel, Süper Lig kariyerinde 18 sarı, 2 de kırmızı kart fark etti.

Kasımpaşa’daki birincil sezonunu 3 sarı, 1 kırmızı kartla tamamlayan deneyimli oyuncu, bir sonraki sezonda 9 defa sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş’taki ilk sezonunu ise 2 sarı kartla bitiren Babel için hakemler bu sezon 4 sarı, 1 de kırmızı kart kullandı.

Tarih: 16.03.2018 12:28

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







