Basketbolda haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne 21. hafta mücadeleleriyle devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde ise 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya tarafından, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

– Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

15.15 Trabzonspor-Gaziantep Basketbol (Hayri Gür)

17.00 TOFAŞ-Banvit (TOFAŞ)

20.15 Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka (Anadolu Üniversitesi)

18 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank (Gazanfer Bilge)

17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes (Giresun 19 Eylül)

19.30 Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

– Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi (Adana Atatürk)

14.00 OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Galatasaray-Çukurova Basketbol (Ahmet Cömert)

16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

18 Mart Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Edip Buran)

16.00 Fenerbahçe-BOTAŞ (Metro Enerji)

– Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Durmazlar (Caferağa)

16.00 Karesispor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)

16.00 Yalova Group Belediye-Düzce Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

17.00 Ankara DSİ-Petkim Spor (TOBB ETÜ)

17.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-İstanbulspor Beylikdüzü (Ahmet Eli Açık)

18.00 Afyon Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Türk Telekom (Akhisar Belediye)

18 Mart Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Selçuklu Belediyespor-Antalyaspor (Selçuklu Belediyesi)

Tarih: 16.03.2018 10:05

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







