Arkas Spor’da gözler finale çevrildi

Arkas Spor Voleybol Efeler Ligi play-off sanki final birincil maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’ya davetli olacak. Arkas Spor’un basın sözcüsü Uğur Özden, ellerinden gelenin en iyisini yapıp finale yükselmek istediklerini belirtti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, iyi konsantre olan ve daha eksik hata yapan tarafın bir adım öne geçeceği benzeri final serisine iyi açılmak istediklerini belirtti.

Türkiye’nin en iyi 4 takımının finale kalabilmek için mücadele edeceğini vurgulayan Özden, şunları kaydetti:

“Maliye Piyango ile oynadığımız çeyrek final serisinde 1-0 geriye düşmemize karşın iyi bir geri dönüş yaparak adımızı 2-1’le benzeri finale yazdırdık. Fenerbahçe’yi eleyerek güya finale yükselen Galatasaray HDI Sigorta da dikkate alınacak bir ekip. İyi oyunumuzu sürdürüp bu engeli de dinmek ve Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor serisinin tur atlayanıyla finalde karşılaşmak istiyoruz.”

Seride 2 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor arasındaki ilk maç 18 Mart Pazar günü İstanbul’da, ikinci karşılaşma ise 24 Mart Cumartesi günü İzmir’de yapılacak.

Gerekirse 3. ve son maç yine İzmir’de 27 Mart Salı günü oynanacak.

Tarih: 16.03.2018 10:39

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Kaynak: www.ajansspor.com

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