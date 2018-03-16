Antalya’da golf heyecanı! 29 sporcu…

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Antalya’da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu’nun 4. ayağı başladı. Türkiye Golf Federasyonu (TGF) göre düzenlenen organizasyonda 9’u kadın almak üzere 27 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular ilk 3 sırayı edinmek için uğraşacak

Organizasyonun 5. ayağı 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde Belek Turizm Merkezi’ndeki National Golf Kulübünde gerçekleştirilecek.

Turun nisan ayında düzenlenecek 6. ayağının sonunda ise ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın sporcular, Avrupa Ekip Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsilcilik etmeye hak kazanacak.

Tarih: 16.03.2018 12:38
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Kaynak: www.ajansspor.com
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