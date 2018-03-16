Akhisarspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

Ligde üst üste Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe’yi mağlup ettikten daha sonra geçen hafta misafir ettiği Trabzonspor’a 3-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, 26. haftaya 33 puanla 10. sırada girdi. Yeşil-siyahlı takım, hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceği müsabakada yarın saat 13.30’da Ankara 19 Mayıs Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşısında karşıya gelecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor’da kırmızı kart cezalısı Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek.

– Ankara’da galibiyeti yok

Rakibiyle birincil yarıda 3-3 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği ile ligde şimdiye dek oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 bozgun aldı.

Bu maçlarda 9 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü. Yeşil-siyahlı takımın rakibi karşısında deplasman galibiyeti bulunmuyor. Gençlerbirliği ile deplasmanda 5 maç yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Tarih: 16.03.2018 10:18

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Kaynak: www.ajansspor.com

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