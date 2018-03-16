Adebayor, Beşiktaş’ın üç golcüsünü geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı içinde olan Medipol Başakşehir’in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, bu sezon takımı sırtlayan isimlerden biri oldu. Tecrübeli futbolcu, devir yaptığı 22 maçta 12 kez karşı taraf ağları sarstı. Adebayor, bu performansıyla Beşiktaş’ın forvetleri Negredo, Love ve Mustafa Pektemek’in toplam gol sayılarını geçti.

Takımda eksikler var

Medipol Başakşehir, 18 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertli takımda üstünlük yolunda manâlı bir viraj sayılabilecek bu mücadele öncesinde Emre Belözoğlu ve Epureanu’nun eksiklikleri can sıkarken, iki maçtır sakatlığından dolayı oynayamayan Arda Turan’ın ise siyah-beyazlılara karşı forma giymesi bekleniyor.

Adebayor’un performansı sinyâl

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Beşiktaş karşısında fazla şey beklediği isimlerin başında da Adebayor geliyor. Özellikle Emre’nin yokluğunda tecrübesiyle takımdaki liderlik vasfını yüklenecek olan Togolu yıldız, ileri uçta ortaya koyacağı performansla da turuncu-lacivertli ekibin gol yollarındaki en büyük silahı olacak. Bu sezon ligde geride kalan 26 müsabakanın 22’sinde ter döken 34 yaşındaki futbolcunun 12 golü, 1 de asisti bulunuyor. Adebayor’dan sonra skor anlamında takıma azami katkı maddesi sağlayan isim olarak deneyimli stoper Epureanu uyarı çekiyor. Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan nedeniyle Kartal’a aleyhinde sahadaki yerini alamayacak olan Moldovalı oyuncu, şu esas dek 23 karşılaşmada 5 gol attı.

Beşiktaş’ta forvetler suskun, orta sahalar atıyor

Devre arası transfer döneminde Cenk Tosun’u Everton’a veren Beşiktaş, ulusal futbolcunun yokluğunu doldurmakta hala güçlük çekiyor. Kara Kartal’ın Cenk’in gidişinde sonra Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Vagner Love, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 6 lig mücadelesinde 2 gol attı. Beşiktaş’a transferiyle taraftarda heyecan uyandıran oysa bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Negredo da Süper Lig’de sahada olduğu 25 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Mustafa Pektemek’in ise golü bulunmuyor.

Beşiktaş’ın forvetleri beklentilerin aşağı kaldı

Şenol Güneş’in takımında forvetlerin yapmakta zorlandığı işi yani gol atmayı bu sezon orta sahalar üstleniyor. Beşiktaş’ın kabiliyetli futbolcusu Anderson Talisca, Spor Toto Süper Lig’de 24 karşılaşmada muhalif fileleri 10 defa havalandırırken, 3 tane de asist yaptı. Siyah-beyazlı ekibin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Brezilyalıyı, Babel izliyor. Hollandalı, ligde 23 maçta bin 885 dakika oynadı ve 9 gol kaydetti.

Tarih: 16.03.2018 11:17

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







