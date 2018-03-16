Üstündağ, Bakan Yılmaz’ı ziyaret etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı ziyaret etti.

TVF’den yapılan açıklamaya kadar, Bakan Yılmaz’ın makamında gerçekleşen ziyarette, altyapılarda voleybola katkı sağlanması ve geliştirilmesi, TVF Spor Lisesi ile okullarda tarama yapılarak, kabiliyetli ve somut sporcuların tespit edilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

Üstündağ, görüşmenin sonunda Ulusal Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a spora ve voleybola katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket ve üzerinde adının yazılmış olduğu milli takım forması hediye etti.

Tarih: 16.03.2018 15:42

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







